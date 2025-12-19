CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti bıraktığı yönündeki iddialar yalanlandı.
YALANLANDI
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofis ekibi, “aktif siyaseti bıraktı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti bıraktığı yönündeki iddialar yalanlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofis ekibi, “aktif siyaseti bıraktı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.