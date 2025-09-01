CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava için 15 Eylül tarihi beklenirken, dava öncesi en çok tartışılan isimlerin başında CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.



42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davanın doğrudan tarafı olmamasına karşın, olası bir 'mutlak butlan' kararında partinin başına dönme niyetinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'e kadar konuşmama kararı aldı.

YAKINLARINA 'KONUŞMAYIN' TALİMATI VERDİ



Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, son günlerde Kılıçdaroğlu ile ilgili çok sayıda tartışma ve spekülasyon, onun çevresine, ve kendisine yakın kaynaklara dayandırılarak gündeme getirilirken, bu durum Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlığa yol açtı.



Edinilen bilgiye göre ne Kılıçdaroğlu'nun kendisi ne de ona yakın isimler 15 Eylül’e kadar yani davaya kadar hiçbir şekilde demeç vermeyecek. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmama kararı aldığı, kendisine yakın isimlere de "Konuşmayın" talimatı verdiği öğrenildi.