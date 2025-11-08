CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması durumunda partinin başına geçeceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ofisindeki fotoğrafını avukatı Celal Çelik paylaştı. Daha önce satılacağı haberleriyle gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun hafta içi çalışma ofisi taşınmıştı.

Çelik, hukuk ofisini Kılıçdaroğlu'nun kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ettiğini söyledi.

Çelik Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara..

Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları;

Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu;

bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini,

kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır.

Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır."