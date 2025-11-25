CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada İBB ve diğer CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına dair paylaştığı mesajın ardından gelen tepkileri değerlendirdi.

İmralı ziyaretine ilişkin sözlerinin de tartışma yarattığını hatırlattı ve “Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecine yön vermesidir” dedi.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun öne çıkan ifadeleri şöyle aktarıldı:

Tepkiler ve “ihraç edilsin” taleplerinin kendisini üzdüğünü, tüm bunları anlamakta zorlandığını söyledi.

Yolsuzluk konusunda hiçbir zaman taviz vermediğini vurguladı. “Benden ne söylememi bekliyorlar?” diyerek eleştirileri anlamadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Atik’in “Neden böyle bir açıklama yaptınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

-Çektiğim videodan sonra uğradığım linç kampanyasını anlamıyorum. Ben tüccar, müteahhit ya da iş insanı değilim.

-Uzun yıllar bürokraside çalıştım, devletin işleyişini iyi bilirim. Büyük bütçeler yönettim ama adım hiçbir zaman yolsuzlukla anılmadı.

-Milletvekilliği, grup başkanvekilliği, genel başkanlık yaptım, cumhurbaşkanı adayı oldum; 76 yıllık hayatım boyunca akçeli işlere bulaşmadım.

-CHP’nin adı da yolsuzlukla anılamaz. Belediyelere yönelik iddialar ortada, iddianameler ortada…

-Ne söylememi bekliyorlar? Yolsuzlukla ilgili bana bir şikâyet geldiğinde gereğini yaptım. İddianamede adı geçenler temizlenip öyle gelsin.

-CHP, yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, DEVLETİN PROJESİDİR"

Kılıçdaroğlu açıklamalarında yalnızca yolsuzluk tartışmalarına değil, Türkiye’nin Suriye ve Orta Doğu politikasına ilişkin mesajlarına da dikkat çekerek, “Türkiye Suriye’yi başka güçlere bırakamaz. Bahsettiğim tehlike İsrail ve ABD’nin bölgede yürüttüğü projedir. Bu bir devlet projesidir ve büyük resmi görmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu devamında şunları söyledi:

-Kürtlerin ABD ve İsrail tarafından Türkiye’ye karşı kullanılacak bir unsur olmadığını söyledim. Çünkü onlar bizim ayrılmaz kardeşlerimizdir.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurucu kimliğine dikkat çekerek, partinin devletin selameti için “öncü ve yol gösterici” olması gerektiğini ifade etti