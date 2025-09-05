CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili kararının nasıl sonuçlanacağı tam anlamıyla merak konusu. Kurultayda seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişmeleri nasıl izlediği de merak ediliyor. Çünkü 15 Eylül’de “Mutlak Butlan” kararı verilmesi halinde, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, Özgür Özel seçilmeden önce görev yapan parti yönetiminin de yeniden göreve geleceği belirtiliyor.

HER GÜN GELİYOR

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisine her gün saat 10.00 civarında geliyor. Geldiğinde mutlaka kendisiyle görüşmek isteyenler oluyor. Kılıçdaroğlu’na gelenler, birinci katta özel kalem bölümünde Abdurrahman Beyin ikram ettiği çaylarını ya da kahvelerini klasik müzik eşliğinde içiyor.

Kılıçdaroğlu, randevusuz gelenleri kırmamak için kısa da olsa görüşüyor. Ancak, bu görüşmeler Kılıçdaroğlu’nu bunaltıyor. Hemen aynı konular soruluyor, mahkemenin nasıl bir karar vereceğine ilişkin Kılıçdaroğlu değil, daha çok ziyaretine gelenler yorum yapıyor.

Hani gazetecilerin yazılarında sıkça kullandığı “Kılıçdaroğlu, yakın çevresine” diye başlayan bölümler olur. Yakın çevresine sorduğumda, “Kılıçdaroğlu samimiyetle söylüyorum ki ‘Parti bize geçerse şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ gibi bir konuşma yapmıyor.

Hatta herkese dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmamasını, soru sorulmamasını da rica ediyor. Bu süreçte, gazetecilerle de görüşmüyor, görüşse de dava ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyor.

YORUM YAPMIYOR

Parti yönetimiyle ilgili de yorum yapmadığı biliniyor. O “Yakın çevreden” olan bir milletvekili, “İnanın Kemal Bey’in gündeminde davalar yok. O davaları en çok bizler merak ediyoruz. İnanın, 15 Eylül’de mahkemenin nasıl bir karar verebileceği konusunda da tek bir söz söylemiyor, bizim yorumlarımızı dinlerken de sadece ‘Evet.. evet’ demekle yetiniyor” diyor.

Kılıçdaroğlu ile ilgili gerçeklerle ilgisi olmadığı belirtilen bazı konuşmalar, hatta hakarete varan sözler de kullanılıyor. Kılıçdaroğlu bunlara da cevap vermiyor.