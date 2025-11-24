CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve kayyum davası konusunda sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin İmralı’ya gitmeme kararının ardından yayımladığı videoda CHP’nin açılım sürecinde aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu...

"Yolsuzluk ve rüşvet" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalara dair ise “Parti arınmalı” çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı siyaset gündemindeki yerini korurken, CHP’de farklı dönemlerde milletvekilliği yapan 16 isim de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Genel Başkanım,

TEMİZ TOPLUM, TEMİZ SİYASETİN ÖNCÜSÜ CUMHURİYET HALK PARTİSİ

TÜRKİYE’NİN YÜZ AKIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Henüz yargılama süreci başlamadan CHP’yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır.

Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP’nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına saygısızlıktır.

102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır.

Sayın Genel Başkanım;

Bu çerçevede önerilerimiz şunlardır:

1. Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2. Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3. Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4. Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin yüz akıdır.

Bildiride imzası bulunan isimler şöyle:

Ali Akyıldız - 25-26. Dönem Sivas Milletvekili

Ali Özcan-25-26. Dönem İstanbul Milletvekili

Ali Özgündüz - 24. Dönem İstanbul Milletvekili

Ali Şeker-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili

Atila Sertel - 26-27. Dönem İzmir Milletvekili

Feramüz Şahin - 22. Dönem Tokat Milletvekili

Gaye Usluer - 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili

Kemal Zeybek - 25-26-27. Dönem Samsun Milletvekili

Mehmet Tüm 25-26. Dönem Balıkesir Milletvekili

Müslim Sarı - 24. Dönem İstanbul Milletvekili

Nihat Yeşil-25-26-27. Dönem Ankara Milletvekili

Servet Ünsal - 27. Dönem Ankara Milletvekili

Tamer Kanber - 20-21. Dönem Balıkesir Milletvekili

Ünal Demirtaş - 25-26-27. Dönem Zonguldak Milletvekili

Yıldırım Kaya - 27. Dönem Ankara Milletvekili

Züheyir Amber - 22. Dönem Hatay Milletvekili