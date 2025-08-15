İBB'ye yönelik 9. dalga operasyonda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

42 kişi gözaltına alınırken gözaltına alınan isimlerden birinin Ekrem Edit hesabını yöneten Mahir Gün olduğu belirtildi.

Gün'ün gözaltına alınmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği CHP'nin 38. Kurultayı akıllara geldi.

Gün, 4 Kasım'da yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavsiyesiyle adaylıktan çekileceğini öne sürmüştü.

İşte o paylaşım:

"ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o paylaşıma ve adaylık sürecine ilişkin SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk'e konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu paylaşımın kendisine gösterilmesinin ardından yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

“Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım’ dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar gitti da okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin’ diye bağıranlar oldu."