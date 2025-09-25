İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Beyza Köroğlu katıldı. Duruşmada savunma yapan Köroğlu, “Görevsizlik ve yetkisizlik konusundaki talebimiz devam etmektedir. Usul işlemleri tamamlandıktan sonra sanığın savunmasının alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında, Kılıçdaroğlu’nun olay tarihinde milletvekili olduğunu ve atılı suç yönünden muhakeme görevinin Ağır Ceza Mahkemeleri’nin takdirinde bulunduğunu belirterek, dosya hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, suç tarihi olan 2017’de Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olduğunu, yargılama yapma görev yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunduğunu ancak usul hükümleri uyarınca dosyanın Ankara’ya gönderilemeyeceğini değerlendirerek, dosyanın görevsizlik kararıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmediği ve yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı hatırlatıldı. İddianamede Kılıçdaroğlu’nun, zincirleme şekilde “kurul halinde çalışan kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.