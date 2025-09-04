Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tunceli'de iki önemli ilçe örgütünde değişikliğe gitti. 1 Eylül tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Pertek ve Ovacık ilçe başkanları ile yönetimlerini görevden alarak yerlerine yeni isimleri atadı. Değişikliklerin gerekçesi ise olağan kongre sürecinin sağlıklı yürütülmesi olarak açıklandı.

PERTEK VE OVACIK’A KAYYUM ATANDI

CHP MYK tarafından alınan kararla, Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Yerine Hıdır Mak ilçe başkanı olarak atanırken, yeni yönetim kurulu da oluşturuldu. Benzer bir değişiklik de Ovacık ilçesinde gerçekleşti. Mevcut ilçe başkanı Kazım Yallı görevden alınırken, yerine Ali Toprak atandı.

ATAMA YAZISI GENEL MERKEZDEN

Görevden alma ve atama kararları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla ilgili ilçe örgütlerine iletildi. Yazıda, olağan kongre sürecinin yeni ilçe yönetim kurullarınca yürütüleceği vurgulandı.