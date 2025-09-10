CHP'nin 15 Eylül'deki 38. Olağan Kongresi davası sonrası parti genel başkanlığına geri döneceği konuşulan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve binlerce polis ve biber gazı eşliğinde Gürsel Tekin'in binaya girmesi konularında sessizliğini koruyan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı tartışmalara neden oldu.

Gündemdeki konulara ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmayan Kılıçdaroğlu partisinin kuruluşunun yıl dönümü için 4 sayfalık bir paylaşım yaptı.

Açıklamalarda partinin yaklaşık bir senedir yaşadığı hukuki sürece değinmeyen Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdı, binlerce mesajda sessizliğine tepki gösterildi.