Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan davası yeniden siyasi gündemin üst sıralarına taşındı. Henüz mahkemeden çıkmış bir karar bulunmamasına rağmen, kulislerde partiye kayyum atanabileceği yönünde iddialar dillendirilmeye başlandı.

Özellikle bazı basın organlarında yer alan haberlerde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir kayyum sürecinde partiye dönebileceği öne sürüldü. Bu iddialar, CHP içinde yeni bir tartışma başlattı.

'PARTİMİZİN RAKİBİ ÜYELERİ DEĞİL'

“Kılıçdaroğlu’nun Prensi” olarak anılan CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

"Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır" diyen Salıcı'nın paylaşımı şöyle:

"- Sayın Genel Başkanımızın Adalet Bakanı’nın malvarlığını açıklama sözü hem parti hem de ülke kamuoyunda güçlü bir beklenti yaratmıştır.

- Kamuoyu Sayın Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın Partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir.

- Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır.

- Sokakta demokrasiden, çoğulculuktan ve ifade özgürlüğünden söz ederken, bu ilkeleri evimizin içinde uygulamamak tutarsızlıktır. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısının, “ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle” övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, Partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur.

- Kuşkusuz, parti disiplini kurumsal işleyişin temelidir. Ancak gençlik kollarında çalışmış, Partimize emek vermiş insanların derdini dinlemek ve sesini duymak da parti disiplininin bir parçasıdır.

- Parti içinde, herhangi bir hakarete başvurmadan, fikir temelinde ve ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiri dile getirmek bir haktır. Yüksek Disiplin Kurulu’nun eleştirilere tahammülsüz davranması; tweet atana, yazı yazana, haber yapana, karikatür çizene dava açılan bir ortamda partimizin ahlaki üstünlüğünü de zedelemektedir.

- “Parti içi eleştiri hakkı”, daimi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partililere mirasıdır.

- Atatürk’ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır."