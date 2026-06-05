CHP’de kurultay sonrası tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son tutumu yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Eleştirilerinin odağına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini yerleştiren Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına yönelik herhangi bir eleştiride bulunmaması dikkat çekti. Bu durum parti tabanı ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

İSİM VERMEDEN PARTİLİLERE AĞIR SÖZLER KULLANMIŞTI

2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi’ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programında isim vermeden kendi partililerine sert sözlerle yüklendi. Tartışmalara ilişkin “her şeyi anlatacağım” diyen Kılıçdaroğlu, kürsüden partililere hitap etti. “Delegelere verilen rüşvet” iddiaları ve belediyelere yönelik operasyonlara değinen Kılıçdaroğlu, isim vermeden ağır ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.”

ERDOĞAN, SSK DÖNEMİNİ ELEŞTİRDİ KILIÇDAROĞLU’NDAN SES ÇIKMADI

Partililerine söz sözlerle yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve AKP ‘ye ise tek bir söz söylememesi dikkat çekti. Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden SSK dönemi için Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti. Konuşmasında AKP’nin iktidarı öncesi döneme ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, “SSK’nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hepimiz biliyoruz ve unutmadık” dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yapmıştı.