CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız dünyaevine girdi. Çırağan'daki düğüne çok sayıda isim katıldı.
CHP 38. Olağan Kurultay davasında 'mutlak butlan' ihtimalinde partinin başına geçmesi konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye geçen Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP'li Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'li İlhan Kesici, eski Bakan Cavit ÇağlarOrhan Gencebay da nikah şahitleri arasındaydı.
Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.