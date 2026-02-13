CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' olarak partinin başına döneceği iddialarıyla konuşulan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

Kılıçdaroğlu’na Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Deniz Baykal, bizim siyaset tarihimizin çok önemli bir aktörü. Dürüst, namuslu, ahlaklı, ülkesini seven, siyaseti ahlaki temeller üzerinde yapan ve geliştiren, bizim de örnek aldığımız bir kişiydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.