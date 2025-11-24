CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun tam da Mansur Yavaş’a soruşturma izni verildiği gün paylaştığı CHP videosu gündeme oturdu.

“Yolsuzluk” vurgusu yapan, “CHP arınmalı” ve “İmralı’ya gitmeli” mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun videosunu, Genel Başkan Özgür Özel’e mektup yazan 10 milletvekilinden 9’u X hesaplarında yeniden paylaştı.

Bu isimler şöyle: Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir.

ADIGÜZEL YOK

Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşmayan milletvekili ise Mustafa Adıgüzel oldu. 10 milletvekili, Özel’e hitaben yazılan mektupta itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a iftira davası açılmasını istemiş, bu konuda da parti içinde bir muhakeme süreci yürütülmesini talep etmişti.