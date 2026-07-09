CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Butlan kararının ardından ihraç ve görevden alma dalgası büyüyerek devam ederken, yeni ihraç listesi de ortaya çıktı.

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi 34 il başkanını görevden almış ve bazılarını da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i destekleyen 4 il başkanını daha ihraç edeceği kulislerde konuşulurken, bu isimlerin Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanları olduğu iddia edildi.

CHP'de görevden alınan il başkanlıklarna bazı illerde atamalar yapılırken, 21 ilde ise koltuklar kimsenin görevi kabul etmemesi nedeniyle boş kalmıştı. MYK toplantısında boş koltukların bir kısmına da atamalar yapılabileceği öne sürüldü.

KURULTAY 2027 BAHARINDA MI?

Kılıçdaroğlu cephesi her fırsatta olağanüstü kurultaya kapıları kapatırken, olağan kurultay takviminin başlatılacağını açıkladı. Özgür Özel cephesi ise partinin temmuzda kurultaya gitmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sının yarın yapacağı toplantısında kurultay takvimini görüşeceğini bildirirken, Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçileceği kurultayın da 2027'nin bahar aylarında yapılabileceğini yazdı.