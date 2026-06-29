Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bulunan Criciúma kentinde eşine az rastlanır bir resmi denetime imza atıldı. Criciúma Belediye Başkanı Vagner Espindola, kentteki sosyal yardım ağının ve evsizlere yönelik hizmetlerin işleyişini bizzat yerinde gözlemlemek amacıyla sıra dışı bir yönteme başvurdu. Kimliğini gizleyerek eski kıyafetler giyen Belediye Başkanı, yaklaşık 20 saat boyunca sokaklarda evsiz bir birey olarak yaşadı.

TRAFİK IŞIKLARINDA DİLENDİ

Belediyenin sosyal hizmetler sistemini doğrudan test etmeyi hedefleyen Espindola, deney süresince sokaktaki yaşamın zorluklarına ortak oldu. Trafik ışıklarında bekleyerek vatandaşlardan yardım talep eden Belediye Başkanı, kısa süre içinde çevredekilerden yiyecek ve nakdi destek gördü. Geceyi ise bir kilisenin sundurmasının altında, açık havada geçiren Espindola, tanınmamak için yoğun çaba sarf etti.

Belediye Başkanı, sokakta bulunduğu süre zarfında kendi eşi ve çocuklarının çok yakınından geçmesine rağmen, ailesinin bile kendisini bu yeni görünümüyle tanıyamadığını ifade etti.

SOSYAL YARDIM EKİPLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Başlangıçta tam bir gün (24 saat) sürmesi planlanan bu gizli denetim, belediyenin kendi sosyal yardım ekiplerinin duruma müdahale etmesiyle planlanandan erken bitti. Sokakta devriye gezen yardım görevlileri, karşılarındaki kişinin Belediye Başkanı olduğunu bilmeden, standart prosedür gereği kendisine barınma ve destek teklifinde bulundu. Sosyal hizmetlerin görevini başarıyla yerine getirdiğini gören Espindola, bu noktada kimliğini açıklayarak deneyi 20. saatinde sonlandırdı.

Sıra dışı deneyiminin ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlayan Belediye Başkanı Vagner Espindola, amacının hem evsiz vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı zorlukları derinden anlamak hem de kamu hizmetlerinin sahadaki gerçek etkinliğini tarafsız bir şekilde ölçmek olduğunu belirtti.