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KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/119 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında,
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri. Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur. 16/04/2025

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİSİ
2025/119 Esas Kilis ili, Musabeyli ilçesi, Tokaçgemriği Mah/Köy 104 ada 15 parsel
2025/120 Esas Kilis İli Musabeyli İlçesi Tokaçgemriği Mah/Köy 124 ada 12 parsel
2025/121 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Tokaçgemriği Mah/Köy 126 Ada 15 Parsel
2025/122 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Tokaçgemriği Mah/Köy 126 ada 7 Parsel
2025/123 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Tokaçgemriği Mah/Köy 126 Ada 6 Parsel
2025/124 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 106 ada 2 Parsel
2025/125 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Yuvabaşı Mah/Köy 106 Ada 3 Parsel
2025/126 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 102 ada 88 Parsel
2025/127 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 102 Ada 82 Parsel
2025/128 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 103 ada 3 Parsel
2025/129 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Yuvabaşı Mah/Köy 113 Ada 2 Parsel
2025/130 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 104 ada 38 Parsel
2025/131 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 104 Ada 34 Parsel
2025/132 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 104 ada 21 Parsel
2025/133 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 104 Ada 23 Parsel
2025/134 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 104 ada 24 Parsel
2025/135 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 104 Ada 25 Parsel
2025/136 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 101 ada 40 Parsel
2025/137 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah. 113 ada 7 Parsel
2025/138 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 139 ada 48 Parsel
2025/139 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah. 139 ada 39 Parsel
2025/140 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 139 ada 38 Parsel
2025/141 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah. 104 ada 74 Parsel
2025/142 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 113 ada 5 Parsel
2025/143 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 127 Ada 74 Parsel
2025/144 Esas Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 124 ada 1 Parsel
2025/145 Esas Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 125 Ada 1 Parsel
2025/146 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 109 ada 9 Parsel
2025/147 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah. 109 ada 23 Parsel
2025/148 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 109 ada 44 Parsel
2025/149 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 143 ada 3 Parsel
2025/150 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 143 ada 4 Parsel
2025/151 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah. 140 ada 5 Parsel
2025/152 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 140 ada 31 Parsel
2025/153 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah. 140 ada 129 Parsel
2025/154 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 108 ada 1 Parsel
2025/155 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah. 108 ada 2 Parsel
2025/156 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 104 ada 52 Parsel
2025/157 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 104 ada 57 Parsel
2025/158 Esas Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 104 ada 100 Parsel

#ilangovtr Basın no ILN02220199