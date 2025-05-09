KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/119 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında,
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri. Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur. 16/04/2025
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİSİ
|2025/119 Esas
|Kilis ili, Musabeyli ilçesi, Tokaçgemriği Mah/Köy 104 ada 15 parsel
|2025/120 Esas
|Kilis İli Musabeyli İlçesi Tokaçgemriği Mah/Köy 124 ada 12 parsel
|2025/121 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Tokaçgemriği Mah/Köy 126 Ada 15 Parsel
|2025/122 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Tokaçgemriği Mah/Köy 126 ada 7 Parsel
|2025/123 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Tokaçgemriği Mah/Köy 126 Ada 6 Parsel
|2025/124 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 106 ada 2 Parsel
|2025/125 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Yuvabaşı Mah/Köy 106 Ada 3 Parsel
|2025/126 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 102 ada 88 Parsel
|2025/127 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 102 Ada 82 Parsel
|2025/128 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 103 ada 3 Parsel
|2025/129 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Yuvabaşı Mah/Köy 113 Ada 2 Parsel
|2025/130 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 104 ada 38 Parsel
|2025/131 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 104 Ada 34 Parsel
|2025/132 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 104 ada 21 Parsel
|2025/133 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 104 Ada 23 Parsel
|2025/134 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 104 ada 24 Parsel
|2025/135 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 104 Ada 25 Parsel
|2025/136 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 101 ada 40 Parsel
|2025/137 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah. 113 ada 7 Parsel
|2025/138 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 139 ada 48 Parsel
|2025/139 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah. 139 ada 39 Parsel
|2025/140 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Yuvabaşı Mah/Köy 139 ada 38 Parsel
|2025/141 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah. 104 ada 74 Parsel
|2025/142 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 113 ada 5 Parsel
|2025/143 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 127 Ada 74 Parsel
|2025/144 Esas
|Kilis ili, Musabeyli İlçesi, Karbeyaz Mah/Köy 124 ada 1 Parsel
|2025/145 Esas
|Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Karbeyaz Mah/Köy 125 Ada 1 Parsel
|2025/146 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 109 ada 9 Parsel
|2025/147 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah. 109 ada 23 Parsel
|2025/148 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 109 ada 44 Parsel
|2025/149 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 143 ada 3 Parsel
|2025/150 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 143 ada 4 Parsel
|2025/151 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah. 140 ada 5 Parsel
|2025/152 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah./Köy 140 ada 31 Parsel
|2025/153 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Hıcıpoğlu Mah. 140 ada 129 Parsel
|2025/154 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 108 ada 1 Parsel
|2025/155 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah. 108 ada 2 Parsel
|2025/156 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 104 ada 52 Parsel
|2025/157 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 104 ada 57 Parsel
|2025/158 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Süngütepe Mah./Köy 104 ada 100 Parsel
#ilangovtr Basın no ILN02220199