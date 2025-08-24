Olay, 22 Ağustos’ta Ketenciler Mahallesi’nde meydana geldi.
Parkta oynayan Aric Aljarouk, bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı.
Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi.
Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun cesedi su kuyusunda bulundu.
Kilis Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, küçük çocuğun cesedinin ailesinin evlerine yakın bir su kuyusunda bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."