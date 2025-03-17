Kilis’te gece saatlerinde bir işletmenin yüksek sesle müzik çalması, mahalle sakinlerini rahatsız etti.
Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, polis ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Olay yerine ulaşan polisler, işletme sahibinden müzik sesini kısmasını rica etti.
Fakat bu talep üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerine saldırıda bulunan işletme sahibi, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen işletme sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.