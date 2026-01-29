İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart 2025 operasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan daha sonra da serbest bırakılan İlbak Holding’in sahipleri, Murat, Ali ve Yusuf İlbak bakır madeni satıyor.

‘İTIRAFÇI’ DENİLMIŞTİ

İlbak Holding, Akfen Holding ve Bacacı Yatırım ile birlikte ortak olduğu Acacia Mining Enterprises’ın (Gökırmak Bakır Madeni) satışı için dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’a yetki verdi. Ortaklar 1 milyar dolar değer bekliyor.

İlbakların İBB soruşturmasındaki rolü kadar ani gelen 1 milyar dolarlık satış da kafa karıştırdı. Murat İlbak, 2021’de İBB’den aldığı ihale sebebiyle tutuklanmıştı. Hakimlik sorgusunda, 2011 yılında AKP döneminde aldıkları ihalenin süresi dolduktan sonra 2021’de aynı işi tekrar ihaleyle aldıklarını belirtti. Yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.

Yandaş medyada itirafçı olduğu ve savcıya ifade verdiği iddia edilirken, İlbak ailesinin İBB soruşturmasından çıkarıldığı öğrenildi. İlbak, İBB iddianamesinde şüpheli olarak dahi yer almadığı, İBB davası eklerinde de İlbak’ın itirafçı olup ifade verdiğine dair bir tutanak bulunmadığı görüldü. İBB soruşturmasında bu tartışmalar sürerken, İlbak Holding, Kastamonu’ndaki maden sahasını satışa açtı.

Satış kararında, bakır piyasasındaki sert yükselişin de etkisi olduğu belirtiliyor. Satılacak tesis ve alanda 24 milyon ton bakır cevheri rezervi bulunuyor, halen yılda 120 bin ton bakır konsantresi üretiliyor. 2024 yılı ihracatı 265 milyon dolar olan şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi raporuna göre bakır ihracatında 1’inci, toplam maden ihracatında ise 2’inci sırada yer alıyor.

Tutuklanıp serbest bırakılan Murat İlbak, ne itirafçı ne de şüpheli olarak dosyada yer alıyor.

İlbak Holding reklam panolarının da sahibi

İlbak, Holding; 2005’ten bu yana İstanbul’da açık hava reklamcılığının en etkili şirketi olan Kentvizyon ve CNBC-e tv’nin de içinde olduğu 30’a yakın şirketi barındırıyor. İBB soruşturması kapsamında kayyum atanan Kentvizyon’un yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda 30 bin panosu bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere toplam nüfusun yüzde 45’ini oluşturan 10 şehirde de reklam panoları yer alıyor.