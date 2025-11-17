Kırıkkale’de ara tatilin sona ermesiyle birlikte şehirler arası ulaşımda trafik yoğunluğu arttı. “Kilit kavşak” olarak bilinen kentte, karayollarının birçok noktasında araç hareketliliği havadan da görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmenin pazartesi günü yeniden ders başı yapacak olması nedeniyle tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Güzergâhta zaman zaman akıcılığın yavaşladığı, bazı bölümlerde trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi. Araçların düşük hızla ilerlediği yolda kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı kaydedildi.