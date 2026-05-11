Kaan ÖZBEK

Türkiye 6 yıldır çözülemeyen Gülistan Doku sırrına odaklanmış durumda.

Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor yeni bir sır deşifre oluyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ‘delil karartmaktan’, oğlunun ise ‘Kasten öldürmekten’ tutuklandığı dosyada halen 12 isim cezaevinde.

Doku ailesi Rıdvan Kayan isimli komiserin sözlerini 2025’te paylaşmıştı.

BİRİ KOMİSER BİRİ MÜDÜR

Kaybolduğu günlerde kızlarının akıbetini öğrenmek için sık sık Emniyet Müdürlüğü’ne giden Doku ailesinin yıllar önce dikkat çektiği bir Cinayet Masası Komiserine dosyadan el çektirildiği iddia ediliyor. Zira adı geçen polis Rıdvan Kayan aileye o günlerde, “Bu dosya çok kelle gidecek” demiş. Adı soruşturma dosyasında da geçen Rıdvan komiser, Gülistan Doku’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Zainal Abarakov’un üvey babası ihraç polis Engin Yücel’in ifadelerinde de geçiyor. Yücel, Gülistan’ın gizli bilgilerini paylaştığı iddiasıyla polislikten ihraç edilmişti.

Yücel ifadesinde, Gülistan kaybolduktan sonra kentte oluşan tepkiyle birlikte izne ayrıldı ve ailesiyle birlikte Elazığ Merkez’de bulunan dayısının evine yerleşti.

Gülistan Doku

ZAİNAL İÇİN YURTDIŞI İZNİ

Yanında eşi Cemile ve Zeinal’ın da bulunduğunu belirten Yücel, ifadesinde “Amirim olan Rıdvan Kayan komiserime ‘Zeinal’ı yurtdışına göndereceğiz sorun olur mu’ diye mesaj yazdım. O da bana cevap olarak ‘Serkan müdür ile görüştüm, herhangi bir sorun yok, gönderebilirsin’ dedi. Ben de bunun üzerine uygun bir uçakla yakın tarihte Zeinal’ı Rusya’ya gönderdim” dedi.

Öte yandan Doku ailesinin kafasını karıştıran bir diğer söylem ise dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan’dan. Arslan aileye şöyle demiş:

“Kardeşim bunlar çok iğrenç insanlar kızınızın bunlarla ne işi var bilmediğiniz çok şey var”