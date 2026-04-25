Türk rap tarihine damga vuran Killa Hakan’ın yaşam öyküsünü anlatacak film, Türkiye’nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyor. Projenin, müzik dünyasında yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Killa Hakan, filmin yapımcısı Emre Oskay ile Atlas Sineması’nda bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı. Basın toplantısında soruları da yanıtlayan ikili, projeye dair önemli detaylar paylaştı.

Proje için hazırlıkların sürdüğünü belirten Oskay, filmin 2027 yılının başlarında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da vizyona gireceğini duyurdu. Film şimdiden rap müzik hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

Killa Hakan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Misafir işçi çocuğu olarak Almanya’da dünyaya geldim ama her zaman Türk'tüm. Sağdan sola savrularak bir türlü 'Ne zaman döneceğiz?' derken zaman geçti. Çünkü bir gün mutlaka geriye dönecektim. Hayat bizi bugüne kadar getirdi.

Size çok şey anlatmak isterim ama bunları filmde zaten göreceksiniz. Bu da benim için çok önemli bir nokta… Ne kadar anlatsam da görmelerini istiyordum. Neydi o olaylar? Belki her şeyi dört dörtlük olmasa da belirli şeyleri görüp anlayacaklar.

Bu filmi de o yüzden çekmeyi çok istiyordum. Hayatımın en büyük noktalarından biri bu filmi yapmak olacak. Mutluyum, çok heyecanlıyım. ‘Duvarın ötesinde Killa Hakan” çok güzel bir film olacak…"