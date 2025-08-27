Amerika’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Southwest Airlines, 27 Ocak’tan itibaren tartışma yaratacak yeni bir uygulamaya geçiyor. Şirketin açıkladığı düzenlemeye göre, koltuk kollarının içine sığmayan yolcular ikinci bir koltuğu rezervasyon sırasında satın almak zorunda kalacak.

Southwest aynı tarihten itibaren yıllardır süren “serbest koltuk seçimi” geleneğini de bitiriyor. Yeni dönemde yolcular, numaralı koltuk sistemi üzerinden yerlerini önceden belirleyecek.

ARTIK GARANTİ DEĞİL

Daha önce yolcular, ek koltuğu önceden satın alıp ücretini geri alabiliyor veya havalimanında ücretsiz talep edebiliyordu. Ancak yeni kuralla birlikte geri ödeme yalnızca uçuş dolu değilse yapılacak ve bu durum garanti edilmeyecek. Southwest, “Bundan böyle ek koltuk uygulamasından yararlanacak yolcular, rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın almak zorundadır” açıklamasını yaptı.

SÜRPRİZ MASRAFLAR ÇIKIYOR

Yeni dönemde önceden ikinci bilet almayan yolcular, havalimanında zorunlu olarak ek koltuk satın almak durumunda kalacak. Uçuş tamamen doluysa, yolcular bir sonraki sefer için beklemek zorunda kalacak.

"HERKES İÇİN KÖTÜ OLACAK"

Karara ilk tepkiler sert oldu. Orlando merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, bu düzenlemenin sadece kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini savundu. Vaughn, “Bu karar uçuş deneyimini herkes için daha kötü hale getirecek. Southwest artık kim olduklarını bilmiyor, müşteriyle bağlarını kaybettiler” ifadelerini kullandı.

Mali zorluklarla boğuşan Southwest, geçtiğimiz yıl da daha geniş diz mesafesi için ek ücret talebi ve gece yarısı uçuşları gibi yeni uygulamalarla gündeme gelmişti. Analistler, bu son kararların şirketi finansal açıdan rahatlatabileceğini ancak uzun vadede müşteri sadakatini ciddi biçimde zedeleyeceğini belirtiyor.

Dünyada benzer uygulamalar

-Air France: Uzun yıllardır “ikinci koltuk” uygulaması yapıyor. Fazladan koltuk satın alan yolculara, uçuşun dolu olmaması halinde ücret iadesi sağlanıyor.

-United Airlines: Eğer yolcu tek koltuğa sığmıyorsa, yanındaki koltuğu da satın almak zorunda kalıyor. Uçuş tamamen doluysa, yolcu bir sonraki sefere aktarılabiliyor.

-Lufthansa: Ekstra geniş yolcular için ikinci koltuk satın alma seçeneği sunuyor, ancak zorunlu hale getirmiyor. Genellikle konfor için önerilen bir hizmet olarak işliyor.

-Hawaiian Airlines: Benzer şekilde, yolcunun güvenlik kemerini bağlayamaması veya koltuk kollarının kapanmaması durumunda ek koltuk satın alma şartı getiriliyor.