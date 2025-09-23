Geçtiğimiz sezon bol bol ürün veren ve bereketli bir hasat dönemi geçiren salep orkidesi bu sezon da tarımla uğraşan hem küçük hem büyük çiftçinin gözdesi ürünler arasında yer alıyor. Ancak özel izin sayesinde ekilebilen salep orkidesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolleriyle üretiliyor.

Çiftçilerin ailecek ürettiğinde büyük kar ettiği ve bereketli bir sezon geçirdiğinde adeta bir servet kazandıran salep, sadece 300 metrekare alanda bile üretilebiliyor ve ufak alanlarda bile 60 kilogram dolaylarında ürün veriyor.

KENDİ İMKANLARIYLA BAŞLADI, KAZANCI KATLANDI

Karabük'te kendi imkanlarıyla salep yumruları temin eden ve yetiştirmeye başlayan Yavuz ve Fatma Gün çifti, 2 yıl içinde 1500 fide ekerek yüksek verim sağladı. 300 metrekarelik bir alanda ekim yapan çift 60 kilogramlık verim aldı ve herkese salep yetiştiriciliği konusunda tavsiyelerde bulundu.

BU SENE GELİRLERİ 5 KATINA ÇIKACAK

Yaklaşık 2 yıldır salep tarımı yapan Gün çifti, gençlere salep üretimini yapmalarını tavsiye ederken gelcek sezonda ürünlerini daha geniş bir arazide yetiştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Yaklaşık 9 bin fide ekmeyi planlayan çiftin salep orkidesinden sağladığı verim ve gelirin bu sene en az 5 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

AİLECEK YAPILACAK BİR İŞ

Üretim ve toplama aşamalarını da dikkate alınca salep üretiminin ailecek yapılacak bir iş olduğunu söyleyen Fatma Gün ise "Merakla başladık, getirisi oldukça iyi" ifadelerini kullandı. Salep tarımının ailecek yapılacak bir iş olduğunu belirten Gün, geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde bir gelir sağladıklarını söyledi.