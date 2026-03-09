Aşk-ı Memnu, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hayal Köseoğlu, katıldığı bir programda kilo verme süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, YouTube’da yayınlanan Melis İşiten ile Zaten Şov programında yaptığı konuşmada, yıllarca kilosu nedeniyle hem çevresinden hem de sosyal hayatından baskı gördüğünü anlattı.

''5 AYDA 36 KİLO VERDİM''

Köseoğlu, uyguladığı katı diyet sayesinde kısa sürede büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Ancak bu sürecin kolay olmadığını belirten oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“5 ayda 36 kilo verdim. Fizyolojik olarak çok etkilendim. Gözaltlarım mosmor olmuştu. Diyet listemin dışına çıkıp yarım dilim ekmek bile yesem istifra ediyordum.”

LİSE YILLARINDA YAŞADIĞI OLAY ONU KİLO VERMEYE İTTİ

Ünlü oyuncu, lise yıllarında yaşadığı bir olayın kilo verme kararında etkili olduğunu da anlattı. O dönemde hoşlandığı bir kişinin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Köseoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Okulda bir çocuğa gönlümü kaptırmıştım. Beni beğeneceğini düşünüyordum ama tam tersi oldu, benimle dalga geçti. Sonrasında zayıflamaya karar verdim. Kiloyu verdikten sonra kısa süreli bir ilişkimiz oldu ama bir hafta sonra beni terk etti.”

''ANNEM BİLE ZAYIFLAMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ''

Son olarak Katarsis programına katılan Köseoğlu, yalnızca sosyal çevresinden değil, zaman zaman ailesinden de kilo konusunda yorumlar aldığını ifade etti. Annesinin kendisine “Çok güzelsin ama kilo vermen gerek” dediğini belirten oyuncu, proje görüşmelerinde de benzer geri dönüşler aldığını söyledi.





Köseoğlu şunları söyledi:



"Annem bana sürekli 'Çok güzelsin ama kilo vermen gerekiyor.' derdi.

Bir iş geldi, 6 kilo almamı istediler. O halimle sırf oyunculuk yaparak kendimi o kadar güzel hissediyordum ki. 76 kiloydum ama kendimi beğeniyordum."

Öte yandan oyuncu, kariyerinde çıkış yaptığı bir projede ise kendisinden kilo almasının istendiğini ve o dönemde kendini çok daha iyi hissettiğini dile getirdi.