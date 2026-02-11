90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik yıllar geçmesine rağmen ne formundan ne de sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Son dönemde ise "estetik yaptırıyor bu yüzden genç kalıyor" şeklinde yorumlar alan şarkıcı sessizliğini bozdu.

Pilates reformer üzerinde zorlu hareketleri sergilediği anları Instagram'da paylaşan Evcimik, "Bugün de sporumu yaptım.1 sene önce verdiğim röportajda bahsettiğim estetik işlem ile ilgili konuşmamı yeniden gündeme getirip, saçma sapan şeylerle ilişkilendirip 'böyle genç kalıyor' diyen hikaye yazarı insanlara gelsin. Mevzu vücut ve kafa sağlığından da geçiyor. Kafanızı geçtim bari vücudunuzu çalıştırın komplo teorileri ile etkileşim kasacağınıza" ifadelerini kullandı.

Evcimik daha önce de genç görüntüsünün sebebini şöyle açıklamıştı: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"