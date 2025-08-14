1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı. Eski manken ayrılığınn ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Yaz başında kızı İrem ve oğlu Ömer Kutluay ile Fethiye'de tatil yapan Demet Şener şimdi de sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum'da. Çift, önceki gün Torba'daki lüks bir otelin iskelesinde görüntülendi.

48 yaşındaki Şener, önceki gün Torba'daki lüks bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

Yeşil renkli straplez bir bikini giyen eski manken kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

"HER GÜN BİR SAAT SPOR YAPIYORUM"

İki çocuk annesi Demet Şener daha önce yaptığı açıklamada "Asla diyet yapmıyorum. Her şeyin sağlıklı versiyonunu yiyorum. Hayat tarzım bu. Canım tatlı mı çekti; dondurmaya kadar evde ben yapıyorum. Hurma veya muzla tatlandırıyorum. Hamur işlerini tercih etmiyorum. Tencere yemekleri yiyorum. 18 yaşında kraliçe olduğum zaman 56 kiloydum. İki hamilelik hariç hep aynı kaldım. Şimdi de 56'yım. 10 günde bir kendime izin veriyorum. Nefsimi doyuruyor, bedenimi şaşırtıyorum. Kendimi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Aç gezmiyorum. Her gün mutlaka bir saat spor yapıyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum" demişti.