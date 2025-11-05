

90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik önceki gün tekne turunda çekilen bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Evcimik gönderisine de "Yeni şarkım 'Lambada' ile 4 mevsim yaz yaşatacağımı söylemiştim. İşte dünden kareler. 'Lambada' şarkısının yavaş yavaş dillere dolaştığını görüyorum" notunu düştü.

Şarkıcının gönderisine binlerce yorum ve beğeni geldi. Hayranları "18 görünümlü 62", "Hiç yaşlanmıyor" diye yazdı.

YONCA'NIN 10 SIRRI

Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:

"Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum. Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum. Bol bol su içiyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler."

"Keyifli ortamlarda bulunuyorum. Arada Bodrum'daki 'Yoncimik Cumhuriyeti' dediğim evime kaçıyorum. Güzellik adına kozmetik ve teknolojik gelişmeleri takipteyim. Uykuma önem veriyorum. Makyaj yapmıyorum. İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz."