Uzak Doğu’da gerçekleştirilen son askeri denemelerin ardından Pyongyang yönetimi, uluslararası yaptırım tehditlerine karşı diplomatik ve askeri bir manifesto yayımladı. Kim Jong-un’un açıklamalarında, özellikle Latin Amerika ülkelerine yönelik dış müdahale politikalarına yaptığı atıf dikkat çekti.

"VENEZUELA MUAMELESİ YAPAMAZSINIZ"

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın paylaşdığı metne göre Kim Jong-un, Batı’nın rejim değişikliği ve ekonomik baskı stratejilerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz kimseye durduk yere meydan okumuyoruz. Sorumlu bir nükleer devlet olarak kapasitemiz barışçıl bir savunma kalkanıdır."

Batı’nın Venezuela gibi ülkelere yönelik müdahale yöntemlerinin Kuzey Kore üzerinde sökemeyeceğini belirten Kim, "Kuzey Kore’ye Venezuela’ya davrandığınız gibi davranabileceğinizi düşünüyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz ve ateşle oynuyorsunuz demektir" dedi.

Ekonomi analistleri, Kim Jong-un’un bu çıkışını, ülkesine yönelik ağır ekonomik yaptırımların nükleer programı durduramayacağına dair bir "direnç mesajı" olarak yorumluyor. Pyongyang yönetimi, nükleer gücün sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik egemenliğin de teminatı olduğunu savunuyor.

Söz konusu açıklamalar Washington ve Seul hattında yakından takip ediliyor. Pentagon kaynakları, Pyongyang’ın nükleer söylemini "kalıcı statü" arayışı olarak değerlendirirken; uzmanlar, bu tür sert diplomatik çıkışların bölgedeki askeri dengeyi daha hassas bir noktaya taşıdığını ifade ediyor.