Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian 45 yaşına bastı. Doğum gününü Paris'in ünlü striptiz kulübü Crazy Horse'ta kutlayan Kardashian partide çekilen bazı kareleri de sosyal medyada paylaştı.
Gecede Naomi Campbell'ın 1997 Paris Moda Haftası'nda podyumda taşıdığı Givenchy Haute Couture korseli elbiseyi giymeyi tercih etti.
Naomi Campbell, 28 yıl önce bu elbiseyle podyuma çıkmıştı.
Altın tonlarındaki vintage tasarım Kim'e övgü yağdırdı.
Kim Kardashian'ın partisine annesi Kris Jenner ve yakın arkadaşları katıldı.