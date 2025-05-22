Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian kendisi için düzenlenen, ailesinin ve arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle diplomasını aldı ve mezuniyet şapkasını taktı.

Törende çekilen fotoğraflar 44 yaşındaki Kardashian'ın Instagram hesabından "Nihayet mezun oldum!!!" notuyla paylaşıldı.

People dergisinin haberine göre, 4 çocuğu bulunan Kim Kardashian okula yedi yıl boyunca yılda 48 hafta, haftada 18 saat, toplamda 5 bin 184 saat ayırmış.

Bu arada Kardashian eğitimini bir hukuk fakültesinde değil, 'yasal çıraklık' programında aldı.

Küçük bir not: ABD'nin California dahil bazı eyaletlerinde 'yasal çıraklık' programıyla bir avukatın yanında çalışarak avukat olabilmek mümkün.

Kim Kardashian şimdi California Barosu sınavını da geçerse lisanslı bir avukat olabilecek.

Kardashian, 2018 yılında 4 yıllık programa başladı ancak program pandemi nedeniyle 7 yıl sürdü.