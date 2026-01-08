Yapı Kredi Yayınları’nın Sanat Dünyamız dergisi, Sanat Dünyamız Film Günleri’ni üçüncü kez düzenliyor. Yapı

Kredi Kültür Sanat Loca’da 23-26 Ocak’ta gerçekleşecek olan etkinliğin bu yılki tema başlığı ‘Kim Kimi Yiyor?’ olarak belirlendi.

SİNEMANIN YEMEKLE BAĞI

Sinema yazarı ve küratör Engin Ertan’ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan film günleri, yemek kültürü üzerinden insan ilişkilerini, toplumsal yapıları ve kültürel kodları irdeleyecek.

Besin kaynaklarının dağılımı, gıda aktivizmi, açlık ve tokluk ikiliği, tüketen ve tüketilen ilişkisi, mutfakta cinsiyet rolleri gibi önemli temaları odağına alacak.

Yemeğin metaforik anlamlarının derinlemesine işleneceği bu seçki, sinemanın besin ve yemekle olan bağını, çeşitli toplumsal ve kültürel boyutlarla birlikte keşfetmeyi amaçlıyor.

KLASİK FİLMLER DE VAR

Yeni yapımların yanı sıra klasik filmleri de izleyiciyle buluşturacak olan Sanat Dünyamız Film Günleri, festival coşkusu yaşatmayı hedefliyor.

Seçkide, Çekoslovakya’nın ilk feminist yönetmeni olarak bilinen Vera Chytilova’nın yazıp yönettiği Sedmikrasy (Papatyalar-1966) ile geçen yıl başrol oyuncusu Léa Drucker’e Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran, Laura Wandel’ın yazıp yönettiği L’intérêt d’Adam (Adam’ın İyiliği İçin- 2025) gibi filmler yer alıyor.

Festivalin konuk küratörü Allen

Film Günleri bu yıl bir de konuk küratör ağırlıyor. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Obur Zihin–Yiyeceklerle İlişkimizin Evrimi kitabının yazarı ABD’li antropolog ve yazar John S. Allen, film günlerine seçtiği iki yapımla katkıda bulunacak.

A Space Odyssey’de (Uzay Macerası) yemek, karakterler için dünyadaki hayatın hatırası ve hayatta kalmanın bir yolu... Big Night’ta (Büyük Gece) ise 1950’li yıllarda ABD’ye gelen İtalyan göçmeni bir aile üzerinden yemeğin anılarla ve göçle olan ilişkisine bakılıyor.

RENKLİ SUNUMLAR

Allen, Film Günleri’nin ardından, “21. Yüzyıl Konuşmaları” kapsamında 27 Ocak’ta saat 19:00’da “İnsan Gözüyle: Çıtır” başlıklı bir konferans verecek.

Sanat Dünyamız Film Günleri’nde bu yıl tema kapsamında güncel sanat performansları ve bir resim seçkisi de sunulacak. Sanatçı CANAN film günleri için hazırladığı “Zengin Mutfağında Fakir Yemeği–Şeftali Reçeli” adlı sunum-performansını izleyicilerle paylaşacak. Sanatçı Tunca ise KYKEON adlı performansında tarihi bir yemeği tadıma sunacak.