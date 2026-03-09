ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta Çağla Dağlı’yı adeta terleten bir soru gündeme damgasını vurdu. Yarışmacı, joker haklarını daha önce kullanmıştı ve “Hangisi sözlükte tanımı bulunan bir ifadedir?” sorusuyla karşılaştığında büyük bir ikilem yaşadı. Sorunun şıkları şu şekildeydi: A) Evvelsi günde ve C) Bugünkü günde. İlk bakışta kolay gibi görünen soru, Dağlı’yı düşündürdü ve doğru cevaptan emin olamayınca risk almak istemedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN SORU

Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, Çağla Dağlı joker haklarını kullanmıştı ve soruya tam olarak emin olamayınca risk almak istemedi.

Sorunun şıkları şöyleydi:

A) Evvelsi günde

B) Dünkü günde

C) Bugünkü günde

D) Yarınki günde

Dağlı, “A - Evvelsi günde” şıkkının doğru olabileceğini düşündüğünü söyledi, ancak doğru cevap “C - Bugünkü günde” olarak açıklandı.

300 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Bu karar sonucunda yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti. Sosyal medyada izleyiciler, sorunun beklenenden zor olduğunu ve Çağla Dağlı’nın tutumunu övgüyle karşıladıklarını paylaştı.