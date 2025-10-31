ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacılardan biri, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırarak finale bir adım kala büyük heyecan yarattı.

1 MİLYON TL’LİK SORU FENERBAHÇE ÜZERİNEYDİ

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 1 milyon TL değerindeki soru “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” şeklinde geldi.

Şıklarda Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı.

YARIŞMACI ÇEKİLME KARARI ALDI

Sorunun yanıtından emin olamayan yarışmacı, riske girmeyerek 500 bin TL’yi alıp yarışmadan çekildi. Seyircilerden büyük alkış alan yarışmacı, “Bu noktaya kadar gelmek bile büyük mutluluk” dedi.

DOĞRU YANIT: ZİYA SONGÜLEN

Fenerbahçe tarihine yön veren isimlerden Ziya Songülen, sorunun doğru cevabıydı. Şevkipaşazade Ayetullah Bey ve Necip Okaner ile birlikte 1907 yılında kulübü kuran Songülen, Sarı-Lacivertli ekibin hem ilk başkanı hem de 1 numaralı üyesi olarak biliniyor.