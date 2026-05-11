Kim Milyoner Olmak İster’de futbolseverleri yakından ilgilendiren bir soru gündeme damga vurdu. 200 bin TL değerindeki soruda milli futbolcu Arda Güler’in attığı tarihi gol soruldu.

TRİBÜNLER AYAĞA KALKMIŞTI

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Mart 2026’da Elche CF ile oynanan ve 4-1 kazanılan La Liga karşılaşmasında unutulmaz bir gole imza atmıştı. Karşılaşmanın son bölümünde kendi yarı sahasından kaleye gönderdiği şut ağlarla buluşmuş, Santiago Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırmıştı.

GOLÜ KAÇ METREDEN ATTIĞI SORULDU

La Liga tarafından yaklaşık 68,6 metre olarak ölçülen bu gol, lig tarihinin en uzak mesafeden atılan golleri arasında yer aldı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmada yöneltilen “Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metreden gol atmıştır?” sorusu karşısında zorlanan yarışmacı, doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilme kararı aldı.