Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta yayınlanan bölümüne katılan Doktor Sümeyye Hanım, yanlış yanıtladığı soru ile sosyal medyada gündem oldu.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı yarışmada, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan yarışmacıya ''İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?'' sorusu yöneltildi.

JOKER KULLANDI, YİNE DE BİLEMEDİ

Sorunun cevabını hatırlamadığını belirten genç yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullandı ve şıkları 2'ye düşürdü. Doktor yarışmacı, geriye kalan ''Oksijen'' ve ''Azot'' şıkları arasında tercih yaptı.

"Azot" yanıtını veren yarışmacı, cevabın Oksijen olduğunu öğrenince ''Kendi mesleğimdi'' sözleriyle yarışmaya veda etti.



Yarışmacının doktor olmasına rağmen insan vücuduna ilişkin bir soruya yanlış yanıt vermesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.





