Yarışmacıya yöneltilen soru, hem stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşattı hem de izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Soru şöyleydi:

“Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?”

Şıklar ise şöyleydi:

A: Taktik maktik yok, bam bam bam

B: Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil

C: Everything is something happened

D: Lasciatemi cantare, sono un italiano

Doğru Cevap: “Everything is something happened”

Yarışmacı kısa süre düşündükten sonra yanıtını verdi. Doğru cevap, Fatih Terim’in futbol tarihine geçen o unutulmaz İngilizce cümlesi “Everything is something happened” oldu.

Bu efsane söz, Terim’in yurt dışındaki teknik direktörlük dönemlerinde bir basın toplantısında sarf ettiği ve yıllar içinde futbol literatürüne mizahi bir şekilde kazınan ifadelerden biri olarak biliniyor.

Sporseverlerden Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada “Fatih Terim sorusu” kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, “Taktik maktik yok” şıkkını görünce gülümsemekten kendini alamazken, birçok kişi “Gerçek futbolsever için kolay bir soruydu” yorumunda bulundu.