Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde seyircileri oldukça şaşırtan bir an yaşandı.



Yarışmaya Düzce'den katılan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan 27 yaşındaki Elif Okumuş, henüz açılış sorusunda yaptığı büyük hata ile yarışmaya veda etti.



İLK SORUDA ELENDİ



Kaynarca'nın kendisine yönelttiği Size "çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu" gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur? sorusuna yanlış yanıt veren Okumuş, dakikalar içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

Sorunun şıkları arasında 'Aç mısın?', 'Ne içersin?', 'Tatlı yer misin?' ve 'Kahvaltı yaptın mı?' gibi seçenekler yer alırken, yarışmacı yaşadığı heyecanın da etkisiyle A şıkkı olan 'Aç mısın?' seçeneğini işaretledi.



Doğru cevabın B şıkkı olan 'Ne içersin?' çıkmasıyla birlikte büyük bir şaşkınlık ve utanç yaşayan yarışmacı, herhangi bir para ödülü alamadan yarışmaya veda etti.