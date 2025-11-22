Fenomen bilgi yarışmalarından 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmacıların büyük ödül için ter döktüğü dakikalar heyecan yaratırken bu kez izleyicilerin ilgisini yarışmacının Mert Ramazan Demir'e olan benzerliği çekti. Seyirciler, yarışmacının yüz hatları, jestleri ve bakışlarının ünlü oyuncuyla neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu dile getirdi.

YARIŞMAYA DAMGASINI VURAN BENZERLİK

Tanıtımın yayınlamasından sonra yarışmacılar arasından 'Yalı Çapkını' dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'e benzeyen genç kısa sürede gündeme oturdu.

Yeni bölümün tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada özellikle X hareketlendi. Kullanıcılar şu yorumları yaptı:

"Resmen ikizi"

"Mert Ramazan Demir yarışmaya mı katıldı?"

PAZAR GÜNÜ YAYINLANACAK

Pazar günü yayınlanacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü merakla bekleniyor.