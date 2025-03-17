Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-jae'nin aşil tendonundan yaşadığı sakatlık, krize neden oldu.

Güney Kore Milli Takımı Hong Myung-bo, yıldız futbolcunun fiziksel sorunları olmasına rağmen Bayer Leverkusen ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında sahada tutması nedeniyle Bayern Münih Kulübü'nü sert bir dille eleştirdi.

Bir maçın kritik olmasının futbolcunun sağlığından daha önemli olmadığının altını çizen Hong Myung-bo, "Bayern Münih, Kim Min-jae'yi sakatlık önleme açısından yeterince korumadı. Sakatlanma riskini bildikleri halde oynattılar. Futbolcunun sağlığını hiçe saydılar. Bu kabul edilemez" dedi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sakatlığı nedeniyle yıldız futbolcuyu milli takıma göndermemişti. 2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması da giymiş olan Kim Min-jae, Güney Kore'nin Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı Umman ve Ürdün maçlarını kaçıracak.