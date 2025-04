Ali Can POLAT

İktidarın yanlış ekonomi politikaları piyasada tüm dengeleri altüst etti. İşletmelerin maliyetleri her geçen gün yükselirken vatandaşın sofrası da aynı oranda küçüldü. Her alandaki eşitsizlik bu alanda da kendini gösterdi. Hemen her gün ülkenin bir şehrinde ekmek, et, yumurta gibi temel ihtiyaçlarını ucuza almak için saatlerce sıra bekleyenler bitmiyor.

Üsküdar’da 380-400 TL

Buna karşın Fransız bir şefin ‘Dünyaca ünlü tatlısı’nı 9 Euro’ya satan mekanların da kapısında kuyruk oluyor. Maliyetler öyle bir hale geldi ki, giyimden gıdaya birçok ürünün fiyatı 42 katı olmasına rağmen Euro’ya çevrilse bile Avrupa’da, Türkiye’den daha ucuz hale geldi. Bunun son örneği bugünlerde sosyal medyada oldukça popüler olan ve Üsküdar’daki kafelerin vazgeçilmezlerinden olan fıstıklı bir tatlıda ortaya çıktı. Fransa’da dünyaca ünlü şef Cedric Grolet’in ‘Pistachio Cake’ isimli fıstıklı ve kremalı tatlısı, son günlerde özellikle Üsküdar gibi muhafazakar ilçelerde gençlerin favorileri arasında. Bu tatlıları Üsküdar’da yapan mekanlar hınca hınç dolu. Günlük asgari ücretin 866 TL olduğu Türkiye’de bu tatlılar 380-450 TL arasında bir fiyata satılıyor. Mevcut kur ile bu fiyat 9-10 Euro’ya denk geliyor.

Şef Grolet, Fransa’daki restoranında bu ürünü vitrin ve sunum şovuyla birlikte taze yaparak müşterilerine ulaştırıyor. Bu sebeple rastgele gidip satın alamıyorsunuz, öncesinde internet sitesinden rezervasyon yaparak bu zevke sahip olabiliyorsunuz. Bu şartlarda sunulan tatlıdan 4 tane alırsanız 35 Euro’ya satılıyor. Yani tanesi 8.75 Euro’ya denk geliyor. Şefin kendi eliyle taze yaptığı tatlı, Fransa’nın en ünlü mekanında 8.75 Euro iken Türkiye’de sıradan bir cafede 380-400 TL’ye (8.83-9.13 Euro) satılıyor.

Başka tatlılarda da yaşanmıştı

Daha önce benzer bir durum Fransızların bir diğer meşhur lezzeti kuruvasanda da yaşanmıştı. İstanbul Kuruçeşme’de bir mekanda kaşarlı kruvasanın 455 TL’ye (O zamanki kurla 13 Euro) satıldığını gören ünlü tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu fiyata tepki göstermişti. Kuruvasanın memleketi Fransa ile kıyaslama yapan Gürkan, “Fransızlara yolluyorum Kuruçeşme’ye gelin de 13 Euro’ya croissant yiyin fakirler. Croissant 1-2 Euro arası bir şey. Açma bu. Hadi içine salata koydun olsun 2.5, 3, hadi 4 Euro. Abi sen ikinci sınıf dandik bir cafesin daha müşterin ‘Croissantı’ Fransızca yazılışıyla okuyamıyor 13 Euro ne ya” paylaşımı yapmıştı.