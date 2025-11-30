CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın geçmişte ağır manşetlerle kendisini suçlayan Sabah gazetesine konuştu. Röportajın, CHP Kurultayı’nda Genel Başkan seçimine denk getirilmesi ise dikkat çekti.

‘KARANLIK ODAK’ İDDİASI’

Kılıçdaroğlu röportajında, “Bana saldıranların büyük çoğunluğu, partimizin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden çalışan ve karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisine yönelik organize saldırılar olduğunu da iddia etti: “Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan!”

‘BAY BAY KEMAL’ MANŞETİ

Kurultay salonunda en çok konuşulan konulardan biri bu röportaj oldu. Delegeler arasında, Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşü olmayan ağır sözler kullandığı ve kendisine hiç yakışmadığı görüşü hakımdi. Sabah gazetesi, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bir gün önce “Bay bay Kemal’in amigosu Kandil, kasetçisi FETÖ” manşeti atmıştı.