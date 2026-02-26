Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), büyük bölümü geç saatlerde olmak üzere mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerine engel olmak amacıyla bir dizi köklü değişikliğe gitti.

Bankalara iletilen talimat sonucunda, akıllı telefon uygulamaları üzerinden yapılacak birçok işlem için saat 22.00 ve 06.00 arasında kullanıcılardan NFC onayı aranırken, onay işlemini gerçekleştirmeyen kullanıcıların talepleri askıya alınmakta.

ONAY İÇİN ÇİPLİ KİMLİK ŞART

Türkiye'de 14 Ocak 2016 tarihinde kullanımına başlanan çipli kimlikler, aradan geçen 10 yıl içerisinde yaygın halde kullanıma girdi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın ehliyetlerde olan sürecin aksine eski tip kimlikler için bir son kullanım tarihi belirlememesi, halihazırda milyonlarca vatandaşın eski kimliklerini kullanmaya devam etmesine neden olmakta.



BDDK'nın yaptığı değişiklikle birlikte, çipli kimlik kullanmayan vatandaşlar 22.00 ile 06.00 arasında yapılacak işlemlerde bankaların aradığı NFC onayını gerçekleştiremeyecek.

Yeni nesil kimliğin yanı sıra, NFC onayının başarıyla tamamlanabilmesi için akıllı telefonlarda da NFC özelliğinin bulunuyor olması gerekecek. Bu özelliğe sahip olmayan telefon sahipleri, geç saatte yapacakları banka işlemlerinin onaylanması için müşteri temsilcisine bağlanmak ve görüntülü görüşme gerçekleştirmek zorunda kalacak.