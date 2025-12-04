EK BELGELER DÖNEMİ

Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla seyahat edilebiliyordu. Ancak yılbaşından itibaren bu sistem değişiyor. Gürcistan, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde ek olarak seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

GEREKÇESİ KAZALAR

Bu belgeler Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik girişlerde de istenecek. Kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının, Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösterildi. Uygulama 1 Ocak 2026’de hayata geçecek.