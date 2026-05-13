Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan, dış ticaret açığını dizginlemek ve yerel para birimi rupiyi korumak amacıyla altın ve gümüş ithalatına yönelik gümrük vergilerinde radikal bir artışa gitti.

Hükümet tarafından alınan sürpriz kararla birlikte, değerli metallerde uygulanan ithalat vergisi yüzde 6 seviyesinden yüzde 15’e çıkarılarak iki katından fazla artırıldı.

Hükümet yetkilileri, bu sert hamlenin temel gerekçesini artan ithalat hacmini sınırlamak ve ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek olarak açıkladı.

Hindistan ekonomisinde cari dengenin en büyük yüklerinden biri olarak görülen altın ithalatı, son dönemde Asya’nın en zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer alan rupi üzerinde ciddi bir değer kaybı baskısı oluşturuyordu.

Analistler, vergi oranındaki bu keskin yükselişin iç piyasadaki talebi ciddi oranda zayıflatabileceğini ve tüketicilerin alımlarını uzun süre ertelemek zorunda kalacağını öngörüyor.

MODİ "ALTIN ALMAYIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Başbakan Narendra Modi’nin geçtiğimiz günlerde halka yaptığı "bir yıl boyunca altın alımından kaçınma" çağrısının hemen ardından gelen bu vergi hamlesi, ekonomi yönetiminin ithalatı kontrol altına alma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Altın ihtiyacının neredeyse tamamını dış alım yoluyla karşılayan Hindistan’daki bu politika değişikliği, küresel altın piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor. Ekonomistler, bu stratejik adımın Hindistan’ın dış ticaret açığını daraltarak makroekonomik dengeleri yeniden tesis edebileceğini, ancak mücevherat sektöründe kısa vadeli bir durgunluğa yol açabileceğini ifade ediyor.