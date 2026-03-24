Berkshire Hathaway, Tokio Marine'den doğrudan yaklaşık 48,35 milyon adet hisse satın aldı. Bu oran, dolaşımdaki 1,934 milyar hissenin %2,5'ine denk geliyor.

Şirketin 5.857 yenlik (yaklaşık 36,94 dolar) hisse fiyatı baz alındığında, yatırımın toplam büyüklüğü 1,8 milyar dolar civarında.

Berkshire, Tokio Marine yönetim kurulunun özel onayı olmadan şirketteki payını %9,9'un üzerine çıkarmamayı taahhüt etti.

Anlaşma kapsamında National Indemnity, Tokio Marine'in reasürans paneline resmen dahil olacak.

YÖNETİCİLER DE AÇIKLAMA YAPTI

Berkshire Hathaway'in sigorta operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Ajit Jain, Tokio Marine'in "olağanüstü yönetim ekibine" övgüde bulunarak, "Bu stratejik ortaklığın her iki kuruluş için uzun vadede cazip fırsatlar yaratmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokio Marine CEO'su Masahiro Koike ise Berkshire Hathaway ile değerlerinin ve kurumsal kültürlerinin yakından örtüştüğünü belirterek, bu adımın sigorta işlerini ilerletmede kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Satın alma açıklamasının ardından hisse senetleri piyasasında hareketlilik yaşandı:

ABD'de Amerikan depozito makbuzu (ADR) olarak işlem gören Tokio Marine (TKOMY) hisseleri, haber üzerine %10'dan fazla değer kazanarak 40,75 dolara sıçradı.

Berkshire Hathaway (BRKB) hisseleri ise %0,1 gibi hafif bir artışla 481,55 dolara yükseldi.

Finansal analizlere göre BRKB hisseleri 2026 yılına biraz zorlu başladı. Hisseler bu yıl şu ana kadar yaklaşık %4 düşüş yaşarken, 2025 yılında da S&P 500 endeksinin (%17) gerisinde kalarak sadece %11 artış göstermişti. Şirket, zayıf seyreden bu tablo karşısında Mayıs 2024'ten bu yana durdurduğu hisse geri alım programını bu yılın başlarında yeniden başlatma kararı aldı.

ÜNLÜ MİLYARDERİN ASYA PORTFÖYÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Yeni CEO dönemi başlamış olsa da, şirketin yatırım tercihleri Warren Buffett'ın geleneksel çizgisini koruyor.

Geico, General Re ve 11,6 milyar dolara alınan Alleghany Corporation gibi devleri bünyesinde barındıran holdingin, aynı zamanda Zürih merkezli Chubb şirketinde de 10,7 milyar dolarlık devasa bir hissesi bulunuyor.

Berkshire, 2020 yılından bu yana Japonya'nın en büyük beş "ticaret evi" olan Itochu, Marubeni, Sumitomo, Mitsubishi ve Mitsui'de yatırımlarını artırıyor. Ekim ayı itibarıyla bu şirketlerdeki toplam yatırım değeri 30 milyar doları aşarken, Berkshire'ın her bir şirketteki payı %8 ile %10 arasında değişiyor.