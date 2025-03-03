Psikopati, şiddete eğilim, pişmanlık ve empati eksikliği gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluktan etkilenen bireyler genellikle saldırgan olabilir ve amaçlarına ulaşmak için manipülasyona başvurabilir.

Psikopatları tanımak için ise genellikle Psikopati Ölçeği-Revize (PCL-R) adlı test kullanılır. Kanadalı araştırmacı Robert D. Hare tarafından geliştirilen bu ölçek, dürtüsellik, saldırganlık ve Makyavelizm gibi özellikleri ölçmeye olanak tanır. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, psikopatik bozukluğu olan bireylerde ortak bir fiziksel özelliğin bulunduğunu ortaya koydu.

Parmak uzunluğuyla kişilik özelliği arasında bağlantı var

mariefrance'da yer alan haberde Journal of Psychiatric Research dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, parmak uzunluğu ile bazı kişilik özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, psikiyatrik rahatsızlıkları olan ve psikopat tanısı konulan 44 kişiyi analiz etti. Bu bireylerin, akli dengesi yerinde olan kişilere kıyasla ortalama olarak işaret parmaklarından daha uzun bir yüzük parmağına sahip olduklarını buldu.

Psychologies dergisinin 30 Mayıs Perşembe günü yayımladığı makaleye göre, "İşaret parmağı ile yüzük parmağı arasındaki uzunluk oranına bilimsel olarak 2D:4D oranı denir." Araştırmacılara göre bu oran, özellikle embriyonun gelişimi sırasında testosteronun belirgin şekilde fazla ya da az olmasına bağlı olarak şekillenir.

2D:4D oranı saldırgan davranışlarla ilişkilendirilir

Dr. Ben Serpell, New England Üniversitesi'nde spor bilimcisi olarak Daily Mail için yazdığı bir makalede, "2D:4D oranı annenizin hormon seviyeleriyle ilişkilidir. İlk üç aylık dönemin sonunda rahimde oluşur ve doğum öncesi testosterona maruz kalmayla bağlantılıdır" diye açıklıyor.

Erkeklerde kadınlara göre daha fazla bulunan bu hormonun birçok etkisi bulunuyor ve genellikle baskın, hatta saldırgan davranışlarla ilişkilendirilir.