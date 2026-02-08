Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan En-Nesyri, Suudi ekibinin formasıyla ilk maçına Al-Nassr karşısında çıktı. Mücadeleyi Al-Ittihad 2-0 kaybederken En-Nesyri'nin performansı tepki topladı. En-Nesyri, 90 dakika sahada kaldığı maçı şut atamadan tamamladı. Hiç gol beklentisi üretemeyen Faslı futbolcu, 13 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazandı. Yeni takımıyla oldukça kötü bir başlangıç yapan Faslı oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyadan, 'En Nesyri iyi ki gitti' yorumlarını yaptı.

